نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتطلع للعودة إلى الانتصارات بنقاط الأخدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتطلع النصر إلى العودة للانتصارات حين يواجه الأخدود يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وفرط النصر في تقدمه بهدفين أمام الاتحاد في الجولة الماضية ليخسر 3-2 ويبتعد عن صراع المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

وتراجع فريق المدرب بيولي إلى المركز الخامس برصيد 60 نقطة، بينما يحتل الأخدود المركز 17 قبل الأخير برصيد 28 نقطة.

وحقق النصر الفوز في مبارياته الثلاث ضد الأخدود بدوري المحترفين إذ انتصر 3-0 و3-2 على الترتيب في مباراتي الموسم الماضي، ثم فاز 3-1 في لقاء الدور الأول بالموسم الحالي.