الرياضة

أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب

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أمام العروبة.. الهلال يبحث عن انتصاره الثاني مع الشلهوب

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أحمد جودة - القاهرة -  

يسعى الهلال إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه محمد الشلهوب حين يواجه الفريق نظيره العروبة يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 31 من دوري ورشن السعودي.

وتولى الشلهوب المسؤولية خلفًا للبرتغالي جورجي جيسوس الذي رحل عن الفريق، إذ حقق الفوز 5-3 أمام الرائد في الجولة الماضية، ليعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وقال الشلهوب بعد المباراة: مع الوقت سنظهر شكلنا بشكل جيد لأني عملت مع الفريق لأربعة أيام فقط.


وأضاف: تسجيل خمسة أهداف أمر مهم لكن استقبال ثلاثة أهداف أمر محبط، ومع الوقت سنصحح كل ماهو سلبي ونعزز ما هو إيجابي؛ أعدكم بذلك.

ويغيب الثنائي البرتغالي جواو كانسيلو بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وياسر الشهراني بعد إصابته أمام الرائد.

ويبحث العروبة عن فوز ثان تواليًا بعدما انتصر على الرياض، إذ يحتل المركز 16 أول مراكز الهبوط، برصيد 30 نقطة.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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