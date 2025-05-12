نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر يهزم تورينو ويواصل الضغط على نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حافظ إنتر ميلان على آماله في الاحتفاظ ببطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 2-صفر على مضيفه تورينو وسط تساقط الأمطار يوم الأحد.

ومع تبقي جولتين على نهاية الدوري الإيطالي بالنسبة للفريق الذي بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا إذ يملك 77 نقطة خلف نابولي المتصدر بنقطة واحدة، وذلك بعد تعادل الأخير مع منافسه جنوى 2-2.

وتسببت أمطار غزيرة وعاصفة رعدية في توقف الشوط الأول لعدة دقائق وتأخير انطلاق الشوط الثاني.

وتقدم إنتر بهدف في الدقيقة 14، عندما أفلت نيكولا زاليفسكي من الرقابة ببراعة قبل أن يتجه إلى داخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في الشباك.

وفي الدقيقة 49، وسط هطول الأمطار، حصل إنتر على ركلة جزاء بعدما ارتكب حارس تورينو فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش خطأ على مهدي طارمي نفذها كريستيان أصلاني ركلة الجزاء ليضاعف تقدم الفريق الزائر ويحسم الفوز 2-صفر.