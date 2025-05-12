نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل مواجهة بيراميدز.. محمد صبحي حارس الزمالك يعلن تماثله للشفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعافي حارس مرمى الزمالك محمد صبحي من الإصابة

قبل مواجهة بيراميدز.. محمد صبحي حارس الزمالك يعلن تماثله للشفاء.

تعافى محمد صبحي حارس مرمى الزمالك من الإصابه التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام سيراميكا كليوباترا، وصار اللاعب جاهزا من الناحية الطبية لخوض مباراة بيراميدز المقبلة يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يبقى قرار مشاركته في المباراة بيد الجهاز الفني.

المشاركة في التدريبات

وشارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، في جزء من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي.

وأدى صبحي جوانب من التدريبات التخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة.

وشارك في المران أيضا محمد عواد بصورة طبيعية بعد خضوعه للتحقيق أمام الشؤون القانونية.

وسبق أن كشف المركز الإعلامي للنادي بأن إصابة صبحي وناصر ماهر لم تشهد أي كسور للثنائي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة ويبتعد عن بيراميدز الوصيف بـ 6 نقاط وعن الأهلي المتصدر بـ8 نقاط.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.