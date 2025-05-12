نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفاقسي التونسي: لا نية لتجديد إعارة كريستو لأسباب فنية ومادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث عبد الكريم النفطي عضو اللجنة الفنية في نادي الصفاقسي التونسي، عن مستقبل اللاعب محمد الضاوي كريستو قبل نهاية إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الكريم النفطي في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن حتى الآن لا يوجد نية لتجديد إعارة كريستو من النادي الأهلى.

وأضاف عضو اللجنة الفنية في نادي الصفاقسي التونسي، أن كريستو سوف يعود إلى النادي الأهلي بعد نهاية إعارته الشهر المقبل لأسباب فنية ومادية لذلك لن يتم تفعيل بند الشراء النهائي.