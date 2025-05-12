الرياضة

الصفاقسي التونسي: لا نية لتجديد إعارة كريستو لأسباب فنية ومادية

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الصفاقسي التونسي: لا نية لتجديد إعارة كريستو لأسباب فنية ومادية

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أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث عبد الكريم النفطي عضو اللجنة الفنية في نادي الصفاقسي التونسي، عن مستقبل اللاعب محمد الضاوي كريستو قبل نهاية إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبد الكريم النفطي في تصريحات خاصة عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن حتى الآن لا يوجد نية لتجديد إعارة كريستو من النادي الأهلى.

وأضاف عضو اللجنة الفنية في نادي الصفاقسي التونسي، أن كريستو سوف يعود إلى النادي بعد نهاية إعارته الشهر المقبل لأسباب فنية ومادية لذلك لن يتم تفعيل بند الشراء النهائي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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