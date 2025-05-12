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أحمد جودة - القاهرة - من أجل تدعيم صفوفة قبل المونديال.. الأهلي يفاضل بين شكري وتوفيق محمد لدعم الجبهة اليسرى.

محمد شكري، توفيق محمد، وضع النادي الأهلي الثنائي محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا وتوفيق محمد لاعب بتروجت ضمن دائرة اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق في الموسم المقبل من أجل تدعيم الجبهةاليسري خاصة مع اقتراب رحيل التونسي علي معلول، وعدم تفعيل بند شراء المغربي المعار إلى صفوف الفريق يحيي عطيةالله.

ويفاضل النادي الاهلي بين اللاعبين للتعاقد مع أحدهما في الموسم المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى.

ويبحث الأهلي عن تدعيم الجبهة اليسرى في الفريق في الموسم المقبل، بعد نهاية تعاقد التونسي علي معلول وإنتهاء استعارة المغربي يحيى عطية الله.

تدعيم الجبهة اليسري بالنادي الأهلي

وعاد محمد شكري البالغ من العمر 25 عاما للمشاركة مع سيراميكا كليوباترا من جديد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أن كان سيعود للنادي الأهلي في الموسم الحالي بعد انتهاء إعارته، ولكن تعرض للإصابة.

وكان محمد شكري من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج معارا إلى سموحة ثم إلى سيراميكا كليوباترا قبل أن ينتقل له بشكل نهائي.

وعلى الجانب الآخر ظهر توفيق محمد البالغ من العمر 25 عاما مع بتروجت في الدوري المصري هذا الموسم بمستوى جيد، ولعب 20 مباراة وصنع هدفا.

وفي حالة رحيل الثنائي عطية الله وعلي معلول سيتبقى ظهير أيسر واحد في قائمة الأهلي وهو كريم الدبيس، بجانب إجادة كريم فؤاد المشاركة في نفس المكان.