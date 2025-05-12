نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحليم: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق أن الأهلي قادر على ضم ٦ صفقات أجانب لذلك طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة اللاعبين المحترفين خلال الموسم القادم.

وأضاف عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أنا ضد زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم الحروي الحالي، هذا القرار سيعود بالسلب على منتخب مصر.

وتابع: الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع ٥ أو ٦ صفقات جديدة في أسرع وقت ممكن، ولا بد من الاهتمام بقطاع الناشئين لتصعيد المواهب في ظل اعتزال البعض ورحيل الأخر.

وواصل: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض، فهو مدرب كبير ويمتلك خبرات كبيرة منذ عمله في الإمارات ومصر.