الرياضة

أحمد عبد الحليم: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض

0 نشر
0 تبليغ

أحمد عبد الحليم: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد الحليم: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

قال أحمد عبد الحليم نجم نادي الزمالك السابق أن قادر على ضم ٦ صفقات أجانب لذلك طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة اللاعبين المحترفين خلال الموسم القادم.

وأضاف عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: أنا ضد زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم الحروي الحالي، هذا القرار سيعود بالسلب على منتخب مصر.

وتابع: الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع ٥ أو ٦ صفقات جديدة في أسرع وقت ممكن، ولا بد من الاهتمام بقطاع الناشئين لتصعيد المواهب في ظل اعتزال البعض ورحيل الأخر.

وواصل: تواجد أيمن الرمادي على رأس القيادة الفنية للزمالك لا يسئ إلى المدربين المنتميين للأبيض، فهو مدرب كبير ويمتلك خبرات كبيرة منذ عمله في الإمارات ومصر.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا