نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الاتحاد والفيحاء

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 24 صنع هيرنانديز.

ثم عاد بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 54 صنع العبود.

وسجل محمد البقعاوي هدف ثالث للاتحاد بالخطأ بمرماه في الدقيقة 76 وانتهت المباراة 3/0.