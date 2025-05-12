نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد جدة يكتسح الفيحاء بثلاثية في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والفيحاء

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره فريق الفيحاء برتم سريع وارتطمت كرة نجولو كانتي بالعارضة في الدقيقة 7 وسجل بنزيما الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 24 صنع هيرنانديز وحاول الفيحاء التعادل لكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول بينهم 1/0.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره فريق الفيحاء برتم هادئ نسبيا ثم سجل بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 54 صنع العبود وتعرض بنزيما للإصابة في الدقيقة 57 ونزل عبدالعزيز البيشي بديلا له وكذلك مخير ونزل الرماح بديلا له وأيضا خرج كادش للإصابة ونزل عوض الناشري كبديل وسجل البقعاوي هدف ثالث للاتحاد بالخطأ بمرماه في الدقيقة 76 وانتهت المباراة 3/0.