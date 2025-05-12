نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع ثنائي فاركو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بنادي فاركو، أن النادي لم يتلقى أي عروض شفهية أو رسمية من قبل النادي الأهلي، للحصول على خدمات الثنائي ياسين مرعي مدافع الفريق، أو عمرو ناصر هداف فاركو.

وأكد مصدر بنادي فاركو في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور: "الأهلي لم يفاوضنا بشكل رسمي أو شفهي للحصول على خدمات أحد من الثنائي عمرو ناصر أو ياسين مرعي".

وأضاف: "النادي لا يقف أمام أي لاعب أو مستقبله، ولو أراد أحد الرحيل النادي يرحب بشرط وصول عرض يفيد النادي ماديًا".

