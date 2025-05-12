الرياضة

عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق الموسم الجديد

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عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة نارية بشأن مصير الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث أشار إلى أن هناك إمكانية لإلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

مجدي عبد الغني: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق

وقال عبد الغني في تصريحات لملعب البلدوزر على قناة الشمس: هذا الموسم لن يكون فيه هبوط وسوف يتم إلغاء الهبوط وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع الثلاثاء المقبل.

واضاف عبد الغني: الموسم المقبل سيتم زيادة عدد الفرق وشكل الدوري سيكون مختلف ربما يتم تطبيق دوري المجموعتين.

وأردف: على المسؤولين عن كرة القدم المصرية التفكير في شكل الدوري في الموسم الجديد ما دام هناك نية لإلغاء الهبوط وزيادة في عدد الفرق.

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلا: يوم الثلاثاء المقبل هناك اجتماع بين اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري الممتاز وسيتم مناقشة إلغاء الهبوط هذا الموسم وزيادة عدد الفرق.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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