عاجل.. عضو اتحاد الكرة السابق: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق الموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي مجدي عبد الغني مفاجأة نارية بشأن مصير الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث أشار إلى أن هناك إمكانية لإلغاء الهبوط في الموسم الجاري.

مجدي عبد الغني: سيتم إلغاء الهبوط هذا الموسم واتحاد الكرة سيناقش زيادة عدد الفرق

وقال عبد الغني في تصريحات لملعب البلدوزر على قناة الشمس: هذا الموسم لن يكون فيه هبوط وسوف يتم إلغاء الهبوط وسيتم مناقشة ذلك في اجتماع الثلاثاء المقبل.

واضاف عبد الغني: الموسم المقبل سيتم زيادة عدد الفرق وشكل الدوري سيكون مختلف ربما يتم تطبيق دوري المجموعتين.

وأردف: على المسؤولين عن كرة القدم المصرية التفكير في شكل الدوري في الموسم الجديد ما دام هناك نية لإلغاء الهبوط وزيادة في عدد الفرق.

واختتم عبد الغني تصريحاته قائلا: يوم الثلاثاء المقبل هناك اجتماع بين اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري الممتاز وسيتم مناقشة إلغاء الهبوط هذا الموسم وزيادة عدد الفرق.