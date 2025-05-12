نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي مع مدرب أودينيزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن محمود الخطيب رئيس الأهلي كثف مفاوضات مع مدرب اودينيزي الإيطالي كوستا رونجايتش

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسب مصادرنا المدير الفني كوستا رونجايتش لم يوافق حتى الآن على تدريب الأهلي".

وتابع: "مدرب اودينيزي خلال جلسة زووم الأخيرة أكد على عدم موافقته على عرض الأهلي في الوقت الحالي بسبب الأسابيع الأخيرة في الدوري الإيطالي وطالب بتأجيل المفاوضات حتى نهاية الموسم".