نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادًا للقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة تحت قيادة ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال وأعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

وفي سياق متصل أدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات خططية تحت قيادة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق، ركز خلالها على تنفيذ بعض الجمل والأفكار التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

و خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون بالفريق، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.