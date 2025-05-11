نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: حمزة علاء يقرر الرحيل عن الأهلي ويُبلغ المسؤولين بقراره ويكشف حقيقة مفاوضات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور إن حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لم يتوصل إلى إتفاق لتجديد عقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "لم ينجح الأهلي في التوصل إلى إتفاق مع حمزة علاء حارس مرمى الفريق الأول، لتجديد عقده بعد سنة كاملة من المفاوضات".

وتابع الغندور: "حمزة علاء ظل متمسك بقراره بأنه إذا جدد عقده فيجب السماح له بالخروج على سبيل الإعارة وتركه حرية اختيار الفريق الذي سينتقل له".

واختتم الغندور: "حمزة علاء لم يوقع لأي نادي حتى الآن وهناك اهتمام قوي من الفريق فرنسي بجانب اهتمام من الزمالك وحدث تواصل بالفعل مع الحارس الشاب ولكنه حتى الآن لم يتخذ قراره النهائي".