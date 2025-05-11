نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خضوعه للتحقيق.. محمد عواد يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، مشاركة محمد عواد حارس المرمى بصورة طبيعية، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد عواد يشارك في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

جاء ذلك عقب خضوع حارس المرمى للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.

وشارك عواد في تدريبات حراس المرمى خلال المران تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.