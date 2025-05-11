الرياضة

حسين لبيب يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وتوصية بالراحة

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حسين لبيب يتعرض لوعكة صحية مفاجئة.. وتوصية بالراحة

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أحمد جودة - القاهرة - تعرض الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لوعكة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، استدعت خضوعه لفحوصات طبية.

وأوصى الأطباء بمنح رئيس النادي فترة من الراحة التامة، حرصًا على استقرار حالته الصحية وتعافيه في أقرب وقت ممكن.

وتوجه مجلس الإدارة بالكامل اليوم إلى منزل الكابتن حسين لزيارته والاطمئنان على صحته.

وأعرب مجلس إدارة النادي عن خالص أمنياتهم بالشفاء العاجل للكابتن حسين لبيب، مؤكدين دعمهم الكامل له، وتقديرهم لمجهوداته الكبيرة في خدمة القلعة البيضاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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