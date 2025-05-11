محمد صبحي يشارك في جزء من مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - شارك محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في جزء من التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

محمد صبحي يشارك في جزء من مران الزمالك

وأدى محمد صبحي جوانب من التدريبات التخصصية بالكرة رفقة الثلاثي محمد عواد ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز حراس المرمى تحت قيادة عماد المندوه مدرب الحراس، مع حماية موضع الإصابة.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة محمد صبحي أثناء أداء التدريبات، والبرنامج المخصص له في ظل الإصابة التي تعرض لها في رسغ اليد، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.