إنتر ميلان يواصل مطاردة نابولي بفوز مثير على تورينو في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق إنتر ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره تورينو بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب ملعب الأولمبي، ضمن فعاليات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وتورينو في الكالتشيو

تمكن إنتر ميلان من تسجيل هدف التقدم عن طريق نيكولاس زاليفسكي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، بعد صناعة من باستوني.

ثم أضاف الأفاعي الهدف الثاني عن طريق الألباني كريستجان أسلاني في الدقيقة 49 من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يتصدر إنتر ميلان ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 77 نقطة من 36 مباراة، بفارق الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق نابولي والذي يمتلك نفس عدد النقاط من 35 مواجهة، بينما يتوقف رصيد تورينو عند النقطة 44 في المركز الحادي عشر.