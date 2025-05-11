نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يحقق فوزًا ثمينًا على حساب أهلي جدة في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الفوز بثلاثية مقابل هدف على حساب نظيره أهلي جدة ضمن منافسات الواحد والثلاثين من عمر مسابقة دوري روشن للمحترفين السعودي لكرة القدم موسم 2025

بدأت المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب " الشباب"

افتتح فريق الشباب التسجيل في الدقيقة 26 جاء الهدف الأول عن طريق "محمد الثاني"

عزز لاعبي الشباب هدف التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 33 جاء عن طريق" عبد الرازق حمد الله"

ونجح فريق أهلي جدة في إحراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 36 جاء عن طريق غابرييل فيجا

انفرد لاعبي الشباب بالمباراة وجاء الهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق " عبدالرازق حمدالله"

شهدت المباراة حالة طرد عبدالرازق حمد الله لاعب فريق الشباب في الدقيقة 77

احتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدلًا من الضائع وانتهت المباراة بفوز فريق الشباب بثلاثية مقابل هدف

الفوز يرفع رصيد الشباب إلي النقطة 54 في المركز السادس ويتجمد رصيد أهلي جدة عند النقطة 61 في المركز الرابع

