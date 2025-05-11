ناصر ماهر يؤدي تدريبات تأهيلية وعلاجية قبل مواجهة بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - أدى ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية خاصة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ناصر ماهر يؤدي تدريبات تأهيلية وعلاجية

يأتي ذلك وفقًا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية، في ظل الإصابة التي يعاني منها في أربطة مفصل الكاحل.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على متابعة حالة اللاعب والبرنامج الموضوع له من أجل تجهيزه للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.