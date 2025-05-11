نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرمادي يُحفز لاعبي الزمالك قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين على أهمية العمل والتركيز والاجتهاد في التدريبات، من أجل الاستعداد لمباراة بيراميدز المرتقبة.

وحرص الرمادي على تحفيز اللاعبين، مؤكدًا على ثقته التامة في قدرات الجميع في تنفيذ المطلوب.

وشرح المدير الفني للاعبين بعض الأفكار الخططية التي ينوي تنفيذها خلال التدريبات استعدادا للمباراة المُقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

