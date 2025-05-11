الزمالك مواليد 2008 يتوج ببطولة كأس سوبر الجيزة بعد الفوز علي أبو النمرس بسداسية

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أحمد جودة - القاهرة - تُوج فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008 ببطولة كأس سوبر الجيزة، بعد فوزه على مركز شباب أبو النمرس بسداسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء.

الزمالك مواليد 2008 يتوج ببطولة كأس سوبر الجيزة

سجل سداسية الزمالك كلًا، زياد محمد "خمسة أهداف"، ومحمد سلطان "هدفًا".

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها بشكل كامل، واستطاعوا تسجيل نصف دستة أهداف، بجانب أهدار عدة فرص محققة كادت أن تضاعف النتيجة.

وأقيمت المباراة بين الفريقين كون نادي الزمالك بطل مسابقة أندية الجيزة، ومركز شباب أبو النمرس بصفتة بطل بطولة مراكز الشباب.

وحرص على حضور المباراة كلًا من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وعبد الواحد السيد نائب المشرف العام على الكرة بقطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الأول، أيمن عبد العزيز المدرب العام، وعماد المندوه مدرب الحراس، وحازم إمام المدرب المساعد.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2008 من، محمد عمر مدربًا، وعبد العال فراج مساعدًا للمدرب، ومصطفى إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، ورضا عبد الواحد إداريًا، وإبراهيم عبد الرحمن أخصائيًا للتأهيل والإصابات، ومحمد سيد عبد العال مسؤول المهمات.