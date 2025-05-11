نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فليك ينفجر في وجه الصحافة بعد السخرية من يامال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد هانسي فليك المدير الفني لفريق برشلونة، الصحافة الاسبانية بعد السخرية من يامال في المؤتمر الخاص بعد انتهاء مباراتهم مع ريال مدريد في الجولة ال٣٥ من الدوري الإسباني.

حقق فريق برشلونة الفوز على ريال مدريد بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة، واستطاع ان ينفرد بصدارة الفرق بفارق ٧ نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني ب٨٢ نقطة، يليه ريال مدريد ب٧٥ نقطة، ثم أتلتيكو مدريد ب٧٠ نقطة، حيث إنه يحتاج إلى ثلاث نقاط كي يتوج رسميا باللقب.

فليك ينفجر



حدثنا عن لامين يامال: كيف العمل مع طفل مثله، وكيف كان بعد خيبة الإقصاء من الأبطال

قال هانسي فليك: صدقني، هو ليس طفل..

إنه يقدم أداءً جيدًا. لديه الثقة بالنفس، يؤمن بما يستطيع فعله، وهو أيضًا ذكي جدًا في الجانب، بالنسبة لي، كان من المهم بعد مباراة الإنتر ألّا ينسى أحد ما حصل.

