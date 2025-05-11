نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره أرسنال بهدفين لكل منهما، في المواجهة المثيرة التي جمعت بينهما، منذ قليل بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل كودي جاكبو مهاجم ليفربول عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بأسيست من روبرتسون.

ثم نجح لويس دياز في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 21 بتمريرة من سوبوسلاي.

وتمكن اللاعب جابرييل مارتينيلي مهاجم فريق أرسنال من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47 من أحداث الشوط الثاني.

وتعادل ميكيل ميرينو لاعب خط وسط فريق أرسنال بتسجيل الهدف الثاني في شباك ليفربول في الدقيقة 70.