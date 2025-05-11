التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره أرسنال بهدفين لكل منهما، في المواجهة القوية التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحداث مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

بدأت أحداث الشوط الأول من المباراة، بمحاولات متعددة من جانب لاعبي فريق ليفربول لتسجيل هدف مبكر.

وأحرز كودي جاكبو مهاجم ليفربول هدف التقدم في شباك أرسنال عند الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، بأسيست من روبرتسون.

وبعد دقيقة واحدة أضاف لويس دياز الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 21 بتمريرة من سوبوسلاي.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة، بتقدم فريق ليفربول على أرسنال بثنائية نظيفة.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب جابرييل مارتينيلي مهاجم أرسنال الهدف الأول في الدقيقة 47.

وسدد في الدقيقة 70 من الشوط الثاني، اللاعب أوديجارد نجم خط وسط أرسنال كرة قوية ولكنها ارتطمت بالقائم.

وأدرك ميكيل ميرينو نجم فريق أرسنال هدف التعادل الثاني لصالح الجانرز في الدقيقة 70.

ثم تعرض ميرينو لاعب آرسنال للطرد في الدقيقة 79 من أحداث الشوط الثاني، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

