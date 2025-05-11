نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الترجي يحرز لقب الدوري التونسي للمرة الـ34 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُوج الترجي بلقب الدوري التونسي لكرة القدم هذا الموسم للمرة الـ34 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 5 - صفر على مضيفه الأولمبي الباجي، الأحد، في المرحلة الـ29 (قبل الأخيرة) للمسابقة.

واستفاد الترجي من سقوط ملاحقه المباشر الاتحاد المنستيري في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع ضيفه نجم المتلوي، في المرحلة نفسها، التي شهدت أيضًا فوز النجم الساحلي 2 - صفر على مضيفه الأفريقي، والصفاقسي على ضيفه البنزرتي 1 - صفر.

ورفع الترجي رصيده إلى 65 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على الاتحاد المنستيري، صاحب المركز الثاني، ليحسم الفريق الملقب بـ(شيخ الأندية التونسية) تتويجه باللقب هذا الموسم، قبل خوض المرحلة الأخيرة للمسابقة.