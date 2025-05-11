نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيندهوفن يهزم فينورد ويواصل الضغط على أياكس في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أبقى إيندهوفن على آماله في المنافسة على لقب بطولة الدوري الهولندي، بعدما حقق انتصارًا مثيرًا 3-2 على مضيفه فينورد روتردام، اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة 32 للمسابقة.

تقدم فينورد بهدفين مبكرين عن طريق البرازيلي إجور بايكساو والهولندي جيفيرو ريد في الدقيقتين الخامسة والعاشرة على الترتيب، لكن أيندهوفن انتفض في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله أهداف الثلاثة

وأحرز النجم الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش الهدف الأول لأيندهوفن، فيما أضاف زميله نوا لانج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 والتاسعة من الوقت المحنسب بدلا من الضائع على الترتيب.

وكان فينورد أنهى المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد جيفيرو ريد في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد إيندهوفن الذي واصل صحوته في البطولة عقب تحقيقه انتصاره الخامس تواليًا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي أياكس المتصدر، الذي يستضيف نيميغن في وقت لاحق من اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد فينورد، الذي تعرقلت سلسلة انتصاراته بعدما استمرت في المراحل السبعة الماضية بالمسابقة، عند 65 نقطة في المركز الثالث.

