نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يهزم سموحة بهدف في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي انبى على نظيره سموحه بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية فى دورى نايل.

سجل محمد شريف حتحوت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وبذلك يرتفع رصيد انبى إلى 24 نقطة ويتجمد رصيد سموحه عند 23 نقطة. وجاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات على المرميين.

وتمكن محمد شريف حتحوت من تسجيل الهدف الأول لانبى فى الدقيقة 16.

وكاد دوكودودو لاعب سموحه أن يحرز التعادل لفريقه في الدقيقة 36 من تسديدة قوية إلا أنها مرت فوق العارضة لينتهى الشوط الأول بتقدم انبى بهدف دون رد.

وفى الشوط الثاني كثف سموحه من هجماته وحاول ادراك التعادل ولاحت له اكثر من فرصة للتهديف إلا أن رضا السيد حارس انبى وخط الدفاع تصدى لهجمات سموحه لتنتهى المباراة بفوز انبى بهدف دون رد.