نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 ميدالية متنوعة حصيلة بنى سويف بألعاب القوى ورفع الأثقال والوشو كونغ فو ببطولة الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، عن فوز طلاب الجامعة بعدد من الميداليات المتنوعة في عدة بطولات رياضية على مستوى الجامعات المصرية، حيث حققوا نتائج مميزة في بطولة الشهيد الرفاعي 52 "للكونغ فو" في جامعة عين شمس، وبطولة رفع الأثقال في جامعة قناة السويس، وبطولة ألعاب القوى بالجامعة الأمريكية.

24 ميدالية متنوعة حصيلة بنى سويف

وأعرب الدكتور منصور عن سعادته وفخره بالإنجازات الرياضية التي حققها الطلاب، موضحًا أن هذه النتائج تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتطوير النشاط الرياضي ودعم الطلاب لتحقيق التفوق الرياضي. وفي بطولة الكونغ فو، حصلت جامعة بني سويف على 8 ميداليات متنوعه، حيث حصلت الطالبتان دعاء مؤمن ثابت وستيفن سامح سمير على ميداليتين ذهبيتين في مسابقات الأساليب، كما حصل الطالب أحمد محمد محمود على ميدالية فضية، والطالبة يارا تامر ياسين على ميدالية برونزية. وفي مسابقة الساندا، حصل الطالب عمر محمد عبد العظيم على ذهبية في وزن 80، والطالبة هدى على عبد المنعم على برونزية في وزن 60، بالإضافة إلى ميداليات برونزية أخرى في مختلف الأوزان.

وأضاف رئيس الجامعة أنه في بطولة رفع الأثقال، تمكن الطلاب من تحقيق ميدالية ذهبية، وميداليتين فضيتين، وميدالية برونزية، حيث حصلت الطالبة إسراء أحمد رجب على الميدالية الذهبية، والطالب يوسف الجندي والطالبة أحمد حمدي على الميداليتين الفضيتين، بينما حصل الطالب محمود حمدي على الميدالية البرونزية.

وفي بطولة ألعاب القوى التي أقيمت في الجامعة الأمريكية، حققت جامعة بني سويف إنجازًا كبيرًا بحصولها على 14 ميدالية متنوعة، شملت 5 ميداليات ذهبية و4 فضية و5 برونزية. أبرز الإنجازات كانت من الطالب أحمد شعيب صبرة الذي حصل على ذهبية في 400 متر وذهبية أخرى في الوثب الطويل، بينما حصل الطالب كريم محمد عبد التواب على ذهبية في 200 متر وفضية في 100 متر.

وتوجه الدكتور منصور حسن بالتهنئة لجميع الطلاب الذين حصلوا على هذه الميداليات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والمدربون في تحقيق هذه النتائج المتميزة. كما أكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستستمر في دعم الطلاب المتميزين في مختلف الألعاب الرياضية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لهم لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.

وأشار إلى أن الجامعة حريصة على تنمية المواهب الطلابية وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات الرياضية المختلفة، مع توفير بيئة مناسبة لصقل مهاراتهم وتطوير شخصياتهم استعدادًا للمستقبل.