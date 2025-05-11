نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص- الزمالك على أعتاب الملايين.. صفقة استثمارية ضخمة تنعش خزينة القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب نادي الزمالك من تحقيق انتعاشة مالية كبرى قد تُحدث تحولًا كبيرًا في مسار النادي خلال الفترة المقبلة، بعد التوصل إلى اتفاق استثماري ضخم مع أحد رجال الأعمال لشراء جزء من المشروعات التابعة لاستاد الزمالك الجديد.

وكشف مصدر مسؤول داخل القلعة البيضاء لـ "دوت الخليج الرياضي" أن النادي أبرم اتفاقًا مبدئيًا مع رجل أعمال بارز لشراء منطقة "المولات التجارية" والمستشفى التابعة لمشروع استاد الزمالك، وذلك مقابل مبلغ مالي كبير يُقدر بـ20 مليون دولار.

وأوضح المصدر أن الزمالك سيحصل خلال الفترة القريبة المقبلة على دفعة أولى من قيمة الصفقة تُقدر بـ10 ملايين دولار، سيتم ضخها مباشرة في حساب النادي، ما سيُسهم في تسوية عدد من الملفات الشائكة، على رأسها سداد المديونيات المتراكمة، صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، رفع الإيقاف عن القيد، وفتح باب التعاقدات من جديد لدعم صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل.

ويُعد هذا الاتفاق خطوة استراتيجية مهمة من إدارة حسين لبيب، لتعزيز موارد النادي الذاتية بعيدًا عن التبرعات أو القروض، ويمنح الزمالك دفعة اقتصادية قوية في توقيت بالغ الحساسية.