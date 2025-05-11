نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- طوفان اتهامات يلاحق عبد الواحد السيد في الزمالك.. مصدر خاص يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد نادي الزمالك عاصفة من الاتهامات الجديدة ضد عبد الواحد السيد، مدير الكرة الأسبق بالنادي، بعد تلقي مجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب عددًا من الشكاوى الرسمية من لاعبين وعمال بالنادي، تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وقانونية.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك لـ "دوت الخليج الرياضي" أن عددًا من لاعبي الفريق الأول، الذين شاركوا في البطولة العربية 2023، تقدموا بشكوى رسمية إلى الإدارة بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم الخاصة ببدلات المشاركة في البطولة.

وأوضح المصدر أن المفاجأة كانت في أن سجلات النادي تُظهر صرف كافة المستحقات لجميع اللاعبين المشاركين، مما يطرح تساؤلات حول مصير تلك الأموال.

وفي تطور آخر، أكد نفس المصدر أن عددًا من عمال النادي تقدموا بشكوى جديدة ضد عبد الواحد السيد، يتهمونه فيها بفتح مخازن الفريق الأول والاستيلاء على جزء من ملابس الفريق دون تسجيلها في سجلات العهدة بالنادي، وهو ما يُعد مخالفة إدارية جسيمة.

من جانبه، بدأ مجلس إدارة الزمالك تحقيقًا داخليًا موسعًا في كلا الشكوتين، وسط حالة من القلق والتوتر داخل أروقة القلعة البيضاء، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.