نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يهزم ريال مدريد 4-3 ويقترب من الفوز بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزًا ثمينًا أمام نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإسباني.

أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

سجل كيليان مبابي الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 5، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها مبابي وتسبب فيها الحارس فويتشيك تشيزني، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 14، بعد تمريرة رائعة بوجه القدم الخارجي من فينيسيوس جونيور إلى مبابي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وقلص إريك جارسيا الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 19، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نفذها داني أولمو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فيران توريس برأسية ليتابعها جارسيا برأسية أخرى، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وتعادل لامين يامال لصالح برشلونة في الدقيقة 32، بعد تمريرة من فيران توريس إلى يامال الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا.

وأحرز رافينيا دياز الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 34، بعد أن تمكن بيدري من قطع الكرة ثم مررها إلى رافينيا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعاد رافينيا في الدقيقة 45 ليسجل الهدف الرابع لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء، بعد أن تمكن من قطع الكرة ثم تبادل التمريرات بينه وبين فيران توريس ليمررها الأخير إلى البرازيلي الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 8+45، وذلك لوجود تسلل على كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وفي الدقيقة 52، ألغى حكم اللقاء هدفًا آخر لصالح ريال مدريد بداع التسلل لى فينيسيوس جونيور الذي مرر الكرة إلى مبابي قبل تسجيله للهدف.

ونجح كيليان مبابي في تسجيل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى مبابي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

ترتيب فريقي برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

يتصدر البرسا جدول ترتيب الليجا برصيد 82 نقطة، بعد الفوز في 26 مباراة والتعادل في 4 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل الملكي وصافة الترتيب برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 24 مباراة والتعادل في 23 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة مثلهم.

