نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يسقط في فخ الهزيمة أمام كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل إيبيريتشي إيزي هدفين، بواقع هدف في كل شوط، ليمنح كريستال بالاس الفوز 2-0 على توتنهام هوتسبير، الأحد، ويُنزل بأصحاب الأرض هزيمتهم العشرين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم.

وبعد أداء قوي في الشوط الأول، وهدفين مُلغيين، نجح بالاس أخيرًا في كسر الجمود قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، عندما انطلق الجناح دانييل مونوز على الجانب الأيمن، ومرَّر الكرة إلى إيزي الذي وضعها في الشِّباك بسهولة.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، تعرّض توتنهام لهجمة أخرى سريعة وكاسحة، إذ توغّل إيزي داخل منطقة الجزاء، وحوَّل تمريرة إسماعيلا سار بهدوء نحو الشِّباك، مسجلًا هدفه السابع في الدوري، هذا الموسم.

وظلّ كريستال بالاس في المركز الثاني عشر، برصيد 49 نقطة، من 36 مباراة، بعد فوزه الأول في الدوري منذ أبريل (نيسان) الماضي، بينما تراجع توتنهام إلى المركز السابع عشر بعد فوز وست هام يونايتد على مانشستر يونايتد.