نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يسقط أمام وستهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح ويستهام يونايتد في حصد ثلاث نقاط ثمينة من مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بينما يحتل وست هام يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 40 نقطة.



بدأ الشوط الأول متعادلا ومتكافئا من كلا الجانبين حتى نجح لاعبو ويستهام يونايتد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق توماس سوسيك الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة على يمين مرمى المان يونايتد.



شن لاعبو مانشستر يونايتد بعض الهجمات على مرمى ويستهام يونايتد من أجل تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم ويستهام يونايتد بهدف نظيف.



في الشوط الثاني، واصل لاعبو مانشستر يونايتد محاولاتهم من أجل خطف هدف التعادل ولكن لم تثمر محاولاتهم عن أية أهداف.



بينما واصل لاعبو ويستهام يونايتد هجماتهم على مرمى الشياطين الحمر حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق جارود بوين الذي تسلم تمريرة قاتلة ليجد نفسه في مواجهة حارس المان يونايتد ويسجل الهدف في الزاوية اليمنى.



حاول لاعبو مانشستر يونايتد تسجيل هدف من أجل حفظ ماء الوجه ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز ويستهام يونايتد على المان يونايتد بهدفين نظيفين.

