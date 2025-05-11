نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملكي يسجل مجددًا.. هدف مبابي الثاني في شباك برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لصالح ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

هدف مبابي الثاني في شباك برشلونة بكلاسيكو الدوري الإسباني

وجاء الهدف في الدقيقة 14، بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور بوجه القدم الخارجي، جعلت مبابي في حالة انفراد ثم سدد الأخير الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.