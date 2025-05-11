ناشئي السيب يتوجون بلقب دوري كرة السلة والعامرات وصيفا ونزوى ثالثا

حقق فريق الناشئين لكرة السلة بنادي السيب المركز الأول لدوري الناشئين لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه رغم خسارته من نزوى في الختام ٦٤-٧٣، فيما حلّ العامرات في المركز الثاني، وجاء نزوى في المركز الثالث، وفق النظام الذي لُعب به نهائيات الدوري الذي أُقيم بنظام الدوري من دورين، وأُقيم حفل الختام تحت رعاية سعيد بن سالم البوسعيدي رئيس مجلس إدارة مسقط للرياضة بالصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وعقب المباراة الختامية قام راعي المناسبة بتتويج الفائزين بالجوائز الفردية، حيث حقق مازن العويسي لاعب نادي العامرات جائزة هداف الثلاث نقاط بالدوري، ونال مشعل كفكاف لاعب نادي صلالة جائزة هداف الدوري، وتُوّج اللاعب أزد البهلاني من نادي السيب بجائزة أفضل صانع ألعاب بالدوري.

وحصل آدم بن سليمان الهنائي لاعب نادي نزوى على جائزة أفضل لاعب ناشئ، وبعدها جرى تتويج نادي السيب بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، وتُوّج نادي العامرات بجائزة المركز الثاني والميداليات الفضية، ومن ثم نادي نزوى بجائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية.