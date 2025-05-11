الخميس.. ختام بطولة كأس محافظة الداخلية لكرة القدم

إزكي ـ من يوسف المنذري: تختتم مساء الخميس المقبل في المجمع الرياضي بنزوى منافسات بطولة كأس محافظة الداخلية لكرة القدم بنسختها الرابعة، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية. وسيجمع اللقاء الختامي بين فريقي الصحوة التابع لنادي فنجاء والعين التابع لنادي سمائل. حيث تفوق الأول على فريق التضامن التابع لنادي البشائر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، أما فريق العين (سمائل) فقد فاز على فريق العين التابع لنادي إزكي بركلات الترجيح بعد أن انتهى وقت المباراة بالتعادل السلبي.

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