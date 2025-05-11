الأربعاء.. تكريم فريق الشباب بنادي قريات

يقيم نادي قريات بعد غد الاربعاء حفل تكريم فريق الشباب بنادي المتوج بلقب درع دوري الشباب لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2025 م.
يرعى التكريم خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار «أومنفيست» في الساعة السابعة والنصف مساء، بقاعة النادي بحضور سالم بن سعيد الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم ومحمد بن خلفان المشرفي رئيس مجلس إدارة نادي قريات.
ويأتي هذه التكريم تقديرا للجهود الكبيرة التي قدمها اللاعبون طوال الموسم الرياضي وتوجوا على اثرها بلقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي وسوف يشتمل حفل التكريم على العديد من الفقرات المتنوعة.
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