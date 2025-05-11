الحارثي ينهي سباق سبا البلجيكي بالمركز التاسع

فـي بطولة العالم للتحمل

أنهى المتسابق أحمد الحارثي سائق فريق دبليو ار تي على متن سيارة بي ام دبليو (ام 4) جي تي 3 سباق الجولة الثالثة من بطولة العالم للتحمل بالمركز التاسع والتي جرت على حلبة سبا فرانكوشامب البلجيكية، بعد منافسات قوية بين الفرق المشاركة، وكان الثلاثي أحمد الحارثي والإيطالي فالنتينو روسي والجنوب أفريقي كيلفن فاندرلايند يمنون النفس بتسجيل نتيجة أفضل من تلك التي سجلت بعد نهاية السباق ، لكن تعرض الفريق إلى جزاء ودخوله مركز الصيانة أدى إلى تضاءؤل فرص الفريق في إنهاء السباق ضمن فرق المقدمة، رغم أن بطلينا الحارثي قاد الفريق من المركز التاسع عند انطلاق السباق إلى المركز الثالث بعد ساعتين من المنافسة الشرسة مع بقية السيارات المشاركة في السباق.

وكان الفريق قد سجل تأهيلات جيدة، حيث حل المتسابق أحمد الحارثي بالمركز السابع في هذه التأهيلات وليتأهل الفريق إلى تأهيلات هايبربول والذي حل فيها الفريق في المركز التاسع بقيادة الإيطالي فالنتينو روسي، ومع بداية السباق الرسمي والذي استمر ل 6 ساعات متواصلة في أجواء مناسبة جلس الحارثي خلف مقود سيارة بي ام دبليو ام 4 فئة جي تي 3 ، حيث تمكن في البداية ومن خلال الوقت المخصص له للقيادة والذي قارب الساعتين من الزحف نحو مقدمة الترتيب العام، فاستطاع من التقدم من المركز التاسع إلى المركز الخامس ومن ثم الرابع خلال الفترة الأولى من قيادته للسيارة ليصل بعد ذلك إلى المركز الثالث بعد منافسة قوية مع بقية السائقين، لكن الفريق أجبر على دخول مرآب الصيانة بناء على قرار اللجنة المنظمة.

وعقب عودة الحارثي من مركز الصيانة بعد فترة الإيقاف الإجبارية دخل السباق وهو في المركز التاسع ومع ذلك أوصل السيارة للمتسابق فالنتينو روسي وهو في المركز السادس، ومع دخول سيارة الأمان داخل الحلبة لأكثر من مرة كانت النتائج تتغير مع كل دخول لسيارة الأمان، وحاول المتسابق روسي اللحاق بركب المقدمة وتمكن من الوصول للقمة الثلاثية مؤقتا، لكنه تراجع للمركز التاسع بعد دخوله الأول لمركز الصيانة وعاد إلى المركز السابع قبل أن يسلم السيارة للجنوب أفريقي للقيام بتكملة مهمة المنافسة على المراكز الأولى.

الحارثي المدعوم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجموعة أوكيو وعمانتل واكتشف عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال و بي ام دبليو عمان أكد بأن الزملاء في الفريق أبلوا بلاء حسنا في السباق والذي تمكن فيه الجنوب أفريقي كليفن فاندرلايندمن انهاء السباق بالمركز التاسع وهو أفضل مركز كان باستطاعة الفريق الخروج من هذا السباق الصعب.

الفريق بعد ختام الجولة الثالثة من البطولة أصبح في الترتيب التاسع في فئة جي تي 3 متراجعا قليلا من المركز السادس وبفارق 17 نقطة عن صاحب المركز الثالث ويمكن للفريق التعويض في السباق المقبل على حلبة لومان الفرنسية وهو السباق الأقوى في البطولة ولمدة 24 ساعة ويملك الفريق حاليا بعد ختام الحالي 21 نقطة بانتظار السباق الأكبر والأهم بالبطولة.

قال المتسابق أحمد الحارثي « كانت بدايتنا قوية جدا في الساعة الأولى من السباق وخاصة عندما توليت القيادة من المركز التاسع إلى أن وصلت إلى قمة الترتيب، لكن دخولنا إلى مركز الصيانة والتوقف الإجباري أثر علينا وضيعنا لفة كاملة وهذا بالطبع ساهم في تراجع ترتيب فريقنا للمركز التاسع، كنا سعيدين بالأداء كسائقين والسيارة كانت جيدة ولكن هناك بعض السباقات لا يمكن التنبؤ بنتائجها وقد فعلنا كل ما في وسعنا لتحقيق مركز أفضل والمركز التاسع كان المركز الذي أنهينا به السباق ونطمح إلى سباق مميز في لومان، حيث إننا قادرون على فعل ذلك بناء على النتائج السابقة في لومان.