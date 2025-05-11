نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا دياز يسجل الهدف الثالث لبرشلونة أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل رافينيا دياز الهدف الثالث لصالح برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 34، بعد أن تمكن بيدري من قطع الكرة ثم مررها إلى رافينيا الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية يسارية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 3-2 لصالح البرسا.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

