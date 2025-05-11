نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بجدول ترتيب الدوري وينافسه الهلال والأهلي على اللقب الغالي ونقدم لكم ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد. مواعيد مباريات الأحد الشباب ضد الأهلي 7:05 ضمك ضد الرائد 7:10 التعاون ضد القادسية 7:15 الاتحاد ضد الفيحاء 9:00 ترتيب دوري روشن السعودي 1- الاتحاد 71 نقطة

2- الهلال 65 نقطة

3- الأهلي 61 نقطة

4- النصر 60 نقطة

5- القادسية 59 نقطة

6- الشباب 51 نقطة

7- الاتفاق 43 نقطة

8- التعاون 41 نقطة

9- الرياض 38 نقطة

10- الخليج 34 نقطة

11- الخلود 34 نقطة

12- الفتح 33 نقطة

13- الفيحاء 33 نقطة

14- الوحدة 32 نقطة

15- ضمك 31 نقطة

16- العروبة 30 نقطة

17- الأخدود 28 نقطة

18- الرائد 21 نقطة القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.