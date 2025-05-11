نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة بجدول ترتيب الدوري وينافسه الهلال والأهلي على اللقب الغالي ونقدم لكم ترتيب الدوري السعودي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد.
مواعيد مباريات الأحد
الشباب ضد الأهلي 7:05
ضمك ضد الرائد 7:10
التعاون ضد القادسية 7:15
الاتحاد ضد الفيحاء 9:00
ترتيب دوري روشن السعودي
1- الاتحاد 71 نقطة
2- الهلال 65 نقطة
3- الأهلي 61 نقطة
4- النصر 60 نقطة
5- القادسية 59 نقطة
6- الشباب 51 نقطة
7- الاتفاق 43 نقطة
8- التعاون 41 نقطة
9- الرياض 38 نقطة
10- الخليج 34 نقطة
11- الخلود 34 نقطة
12- الفتح 33 نقطة
13- الفيحاء 33 نقطة
14- الوحدة 32 نقطة
15- ضمك 31 نقطة
16- العروبة 30 نقطة
17- الأخدود 28 نقطة
18- الرائد 21 نقطة
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي
تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.