نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يسجل هدف التعادل لبرشلونة في شباك ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحرز لامين يامال الهدف الثاني لصالح برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 32، بعد تمريرة من فيران توريس إلى لامين يامال الذي سدد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-2.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

