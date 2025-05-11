فيديو هدف برشلونة الأول أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - نجح إريك جارسيا في تسجيل الهدف الأول لصالح برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 19، بعد ركلة ركنية على يمين منطقة جزاء ريال مدريد، نُفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها فيران توريس برأسية، ليتابعها إريك جارسيا برأسية أخرى، سكنت الشباك على يمين الحارس تيبو كورتوا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.