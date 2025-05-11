تشكيل آرسنال الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول، في مباراة القمة التي ستقام بينهما مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعلن أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره أرسنال، مساء اليوم الأحد الموافق 11 مايو الجاري، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يستضيف ملعب أنفليد معقل الريدز، المواجهة المرتقبة بين فريقي ليفربول ضد أرسنال، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والساعة 7:30 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - جاكوب كيويور - ويليام ساليبا - لويش سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي - ميرينو - مارتين أوديجارد.

في الهجوم: جابرييل مارتينيلي - لياندرو تروسارد - بوكايو ساكا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 2HD، هي التي ستنقل المواجهة المرتقبة على الهواء مباشرة داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

