نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يسجل هدف ريال مدريد الأول أام برشلونة في كلاسيكو الأرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن كيليان مبابي من تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد أمام برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

هدف مبابي الأول أمام برشلونة

وجاء الهدف في الدقيقة 5، عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كيليان مبابي وتسبب فيها الحارس فويتشيك تشيزني، نفذها مبابي بتسديدة قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الملكي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.