بنك عمان العربي يحتفي بإنجازات أبطال الأولمبياد الخاص العماني

تتويجا لمشاركتهم فـي الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد بتورينو

أعلن بنك عُمان العربي عن سروره أن يكون جزءًا من دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص – تورينو 2025، من خلال دعمه لمشاركة الأولمبياد الخاص العُماني في هذا الحدث العالمي الذي يحتفي بالقوة، والإرادة، والتميّز.

ويأتي هذا التعاون في إطار التزام البنك العميق بالمسؤولية الاجتماعية ودعم أفراد المجتمع، من خلال مساندة هؤلاء الأبطال وهم يمثلون السلطنة ويحققون إنجازاتهم على الساحة الدولية. يؤمن البنك بأن للرياضة قوة حقيقية في تمكين الأفراد وتجاوز التحديات، ويفخر بأن يكون جزءًا من هذه الرحلة الملهمة.

وشارك ستة من اللاعبين الأبطال العمانيين في هذه الدورة، متنافسين في رياضات الجري على الثلج، والتزحلق عبر الضاحية، وتزلج السرعة. وحقق الفريق إنجازًا مشرّفًا بحصد سبع ميداليات متنوعة بين الذهبية والفضية والبرونزية، رافعين علم سلطنة عُمان بفخر وإلهام. وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح سليمان الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، قائلاً: «في بنك عُمان العربي، نؤمن بأن الشمولية تمثّل حجر الأساس في بناء مجتمعات قوية ومتوازنة. ويأتي دعمنا للأولمبياد الخاص تأكيدًا على التزامنا الراسخ بقيم المساواة وتمكين جميع فئات المجتمع. نفتخر بأبطالنا من الشباب والشابات الذين جسّدوا روح العزيمة والإصرار، ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتهم الرياضية الملهمة.»

ساهم دعم بنك عُمان العربي في تمكين مشاركة الفريق العُماني في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص من خلال توفير الموارد اللازمة، بما يعكس التزام البنك المتواصل بدعم برامج الأولمبياد الخاص في سلطنة عُمان.

وقد جمعت هذه البطولة، التي استضافتها مدينة تورينو الإيطالية، آلاف الرياضيين من مختلف أنحاء العالم في أجواء تسودها روح التضامن والأمل، ويفتخر بنك عُمان العربي بوقوفه إلى جانب أبطال السلطنة، مجددًا التزامه برعاية المبادرات التي تحمل أثرًا إنسانيًا ومجتمعيًا عميقًا.