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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت لايف بث مباشر شاهد مباراة | ريال مدريد × برشلونة | جودة HD دون تقطيع.. تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني 2025، القنوات الناقلة، التشكيل المتوقع، وأفضل الطرق لمشاهدتها بث مباشر عبر الأقمار الصناعية والمنصات الرسمية.

مواجهة نارية على ملعب مونتجويك الأولمبي بين ريال مدريد وبرشلونة

حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية نحو العاصمة الكتالونية، حيث يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد في مباراة كلاسيكو مثيرة ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإسباني الممتاز، والتي تُقام يوم الأحد 11 مايو 2025 على أرضية ملعب "مونتجويك الأولمبي".

اللقاء يأتي في توقيت حساس للفريقين، إذ يسعى برشلونة لتعويض تعثراته الأخيرة واستعادة الهيبة، بينما يتطلع ريال مدريد إلى تعزيز صدارته وتحقيق انتصار جديد على غريمه التقليدي.

تعرف على توقيت المباراة في مختلف الدول العربية

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و6:15 بتوقيت الإمارات.

كما يُعد هذا التوقيت مثاليًا للجماهير العربية التي تنتظر هذه المواجهة بفارغ الصبر، خاصةً أنها قد تحمل تغييرات مؤثرة في جدول ترتيب الدوري.

القنوات الناقلة والمعلقين لمباراة ريال مدريد وبرشلونه

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المواجهة بشكل حصري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN SPORTS 1 HD، مع تعليق صوتي للمعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، الذي يُضفي نكهة خاصة على هذه القمم الكروية التاريخية.

وستقدم القناة تغطية استثنائية تشمل الاستوديو التحليلي، واللقطات ما قبل وما بعد اللقاء، بجودة عالية الدقة HD لضمان أفضل تجربة مشاهدة.

ريال مدريد ضد برشلونة

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

وفقًا للتقارير الصادرة من الصحف الرياضية الإسبانية، من المنتظر أن يعتمد المدرب هانز فليك على خطة هجومية يقودها الثلاثي المميز لامين جمال، رافينيا دياز، وروبرت ليفاندوفسكي في الخط الأمامي، بينما يُتوقع أن يُعزز خط الوسط بلاعبين مثل دي يونغ وجوندوجان لضبط الإيقاع، مع خط دفاع صلب بقيادة كريستنسن وأراوخو.

و هذه التشكيلة تعكس رغبة برشلونة في فرض أسلوبه الهجومي أمام خصمه اللدود ريال مدريد.

خيارات مشاهدة إضافية عبر الأقمار الصناعية لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة

إذا لم تكن مشتركًا في قنوات "بي إن سبورتس"، فلا داعي للقلق، حيث توفر بعض القنوات الأجنبية المفتوحة إمكانية مشاهدة المباراة مجانًا، من بينها قناة AZ Tv الأذربيجانية، وTRT Spor التركية، التي يمكن استقبالها بسهولة عبر أجهزة الاستقبال المتوافقة.

هذه القنوات تبث المباراة بجودة مميزة، مما يفتح الباب أمام عشاق الكرة في العالم العربي للاستمتاع بالمباراة دون اشتراكات مدفوعة.

أهمية اللقاء في مسار الدوري الإسباني

تحمل مباراة الكلاسيكو طابعًا حاسمًا في مشوار الفريقين هذا الموسم، إذ أن نتيجتها قد تؤثر بشكل مباشر على ترتيب الدوري الإسباني وتحدد ملامح المنافسة على اللقب أو المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

فبرشلونة يأمل في تدارك الفارق النقطي وتقليص المسافة مع المتصدر، بينما يسعى ريال مدريد لتوسيع الفارق والاقتراب من التتويج رسميًا.

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المشجعون حول العالم يستعدون لليلة استثنائية

لا يختلف اثنان على أن مباراة برشلونة وريال مدريد تُعد من بين أكبر الأحداث الكروية السنوية، ويُنتظر أن تُسجل نسب مشاهدة ضخمة عبر الشاشات حول العالم.

جماهير الفريقين تعيش أجواء ترقب مشحونة بالحماس والتفاؤل، وكلٌ يأمل أن يكون فريقه على الموعد ويُحقق الفوز في هذه المواجهة المصيرية.

معلومات مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم

التاريخ: الأحد 11 مايو 2025.

الوقت: 5:15 بتوقيت القاهرة.

ومكة – 6:15 بتوقيت الإمارات.

الملعب: مونتجويك الأولمبي – برشلونة.

القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD.

المعلق: عصام الشوالي.

خيارات أخرى للبث:

قناة AZ Tv – قناة TRT Spor.

استعد لأمسية كروية مشتعلة ومواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يلتقي الكبيران في كلاسيكو قد يرسم معالم بطل الدوري الإسباني لهذا الموسم.