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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

يلا كورة لايف بث مباشر مشاهدة الكلاسيكو |برشلونة × ريال مدريد| مجانًا دون توقف.. تعرف على موعد مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في الدوري الإسباني، القنوات الناقلة والمعلق والتشكيل المتوقع وحكم اللقاء، بجانب تصريحات أنشيلوتي وفليك قبل انطلاق الكلاسيكو الحاسم.

كلاسيكو الأرض يعود مجددًا ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، اليوم الأحد 11 مايو 2025، إلى ملعب "مونتجويك" بمدينة برشلونة، حيث يستضيف الفريق الكتالوني غريمه التاريخي ريال مدريد في الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وتأتي المباراة في وقت حاسم لكلا الفريقين، إذ يسعى ريال مدريد لتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط، بينما يطمح برشلونة لتوسيع الفجوة إلى سبع نقاط ووضع قدم على منصة التتويج.

ريال مدريد ضد برشلونة.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تنطلق صافرة بداية الكلاسيكو اليوم في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتنقل المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD1، ويقود التعليق الصوتي المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، الذي يُضيف أجواءً خاصة لكل كلاسيكو بصوته الحماسي.

برشلونة يسعى لحسم الليجا والريال يبحث عن للثأر

كما يأمل ريال مدريد في كسر سلسلة الهزائم أمام برشلونة هذا الموسم، إذ خسر الميرينجي في ثلاث مناسبات أمام غريمه الكتالوني، أبرزها الخسارة بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، و4-0 في مباراة الذهاب بالليجا، و3-2 في نهائي كأس الملك.

أما برشلونة، فيطمح لتعويض خروجه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد إنتر ميلان، من خلال انتصار معنوي كبير على الريال في معقله.

ريال مدريد ضد برشلونة

التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد

من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: جيرارد مارتن، رونالد أراوخو، ب أو كوبارسي، إريك جارسيا.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينها.

أما تشكيل ريال مدريد المتوقع فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، راؤول أسينسيو، تشواميني، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، داني سيبايوس، جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

الحكم وتفاصيل تقنية الفيديو في مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

يدير المباراة الحكم الإسباني المخضرم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز، ويعاونه خوان مارتينيز مونويرا من غرفة تقنية الفيديو، لضمان دقة القرارات التحكيمية في المواجهة المنتظرة.

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تعرف على تصريحات أنشيلوتي وفليك قبل المباراة المنتظرة

قال المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "الكلاسيكو دائمًا مواجهة صعبة ولكننا متحمسون ونثق في قدرة اللاعبين على الفوز، عودة رودريجو تمثل دعمًا كبيرًا لنا".

وأضاف: "تشابي ألونسو من أفضل المدربين بالعالم حاليًا، وتحقيق لقب الليجا سيكون تحديًا كبيرًا".

و في المقابل، تحدث المدير الفني لبرشلونة هانز فليك قائلًا: "تشيزني سيكون حارس مرمانا في اللقاء، أنا راضٍ عن ليفاندوفسكي، لكنه بطبعه يدخن قليلًا.

كما أن بالدي وكاسادو في جاهزية تامة لكن قد لا يشاركا لوقت طويل".

وختم بقوله: "الكلاسيكو المقبل سيكون مختلفًا، والدوري الإسباني هو الأكثر نزاهة".

كلاسيكو مصيري ينتظر الحسم الليلية

و مع اقتراب نهاية الموسم، تأتي هذه المباراة لتحدد ملامح البطل المقبل لليجا، فإما أن يستعيد ريال مدريد الأمل في اللقب أو يحسم برشلونة الصراع مبكرًا.

ترقبوا الإثارة والندية في مواجهة لا تهاون فيها بين ريال مدريد وبرشلونه.