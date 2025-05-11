نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة أم بايرن ميونخ؟.. مدافع باير ليفركوزن يتأهب لإعلان ناديه الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط المدافع الألماني الدولي جوناثان تاه للإعلان عن ناديه الجديد قريبًا، بعد أن قرر عدم تجديد عقده مع باير ليفركوزن الفائز بلقب «البوندسليغا» في الموسم الماضي.

وقال تاه لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» اليوم (الأحد): «سأتخذ قرارًا قريبًا، لا أريد تحديد موعد، الحقيقة أنه لن يكون خلال شهرين».

وقضى تاه (29 عامًا) 10 سنوات في ليفركوزن، وفاز معه بثنائية الدوري والكأس العام الماضي، ومن المقرر أن يخوض مباراته الأخيرة على أرضه، تمامًا مثل المدرب الإسباني تشابي ألونسو، في وقت لاحق الأحد ضد بوروسيا دورتموند.

وقال تاه إنه سيتذكر فترة وجوده في ليفركوزن وهو على فراش الموت، لكنه يريد الآن مغادرة منطقة راحته ومواجهة تحدٍ جديد.

وبدا تاه قريبًا من الانتقال إلى بايرن ميونيخ العام الماضي، لكن من غير الواضح ما إذا كان بطل «البوندسليغا» ما زال مهتمًا به، أم لا.

وأكد كريستوف فرويند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، أن تاه «ليس قضية» في الوقت الحالي.

وبالنسبة لتاه فإن الاحتراف في الخارج خيار مطروح أيضًا، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة متصدر الدوري الإسباني، بضمه.

وأشار المدافع الدولي: «يعرضك الانتقال إلى مكان ربما لا تتقن لغته لضغوط إضافية، خصوصًا من خلال الدور الذي أرغب في ممارسته بطبيعة الحال، العمل في مكان ما يتطلب مني الكثير، لهذا السبب، يغريني السفر إلى الخارج بالتأكيد».