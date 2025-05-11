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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة ليفربول وآرسنال يوم.. القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي.. في أمسية كروية مرتقبة، يحتضن ملعب "أنفيلد" واحدة من أكثر مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز سخونة وإثارة، حيث يستضيف ليفربول غريمه التاريخي آرسنال ضمن منافسات الجولة 36 من موسم 2024-2025.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وأرسنال من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ليفربول يصطدم بآرسنال في صراع اللقب والجماهير تترقب فصلًا جديدًا من الإثارة

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس من عمر المسابقة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق أهداف مصيرية ليفربول لحسم اللقب رسميًا، وآرسنال لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وإنهاء الموسم بصورة مشرفة.

التاريخ يثقل كاهل اللقاء، والإحصائيات تضفي طابعًا تنافسيًا استثنائيًا، خاصة أن الفريقين يملكان إرثًا كرويًا عريقًا وتاريخًا حافلًا بالمواجهات المباشرة والبطولات، ما يجعل من كل لقاء بينهما أكثر من مجرد مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة اليوم الأحد، 11 مايو 2025، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

ستنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية المواجهة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر قناة beIN Sports HD1.

ترتيب الفريقين في الدوري

يدخل ليفربول المواجهة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، ويأمل في الفوز لتعزيز صدارته وحسم اللقب رسميًا، خصوصًا بعد تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات على ملعبه "أنفيلد".

من جانبه، يحتل آرسنال المركز الثاني برصيد 67 نقطة، ويسعى بقيادة المدرب ميكيل آرتيتا إلى الفوز لمواصلة المنافسة على المركز الثاني وحجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

صلاح نجم فوق العادة

النجم المصري محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي البريميرليج هذا الموسم بـ 28 هدفًا، متفوقًا على أقرب منافسيه بفارق كبير، كما توّج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2025 من قبل رابطة كتاب كرة القدم (FWA)، بعد حصوله على 90% من الأصوات، متفوقًا على زملائه فان دايك وإيزاك.

التشكيل المتوقع للفريقين

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، كوانساه، فان دايك، تسيميكاس

الوسط: إليوت، إندو، كورتيس جونز

الهجوم: صلاح، جاكبو، جوتا

آرسنال

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: سكيلي، كيفيور، ساليبا، تيمبر

الوسط: رايس، بارتي، أوديجارد

الهجوم: مارتينيلي، ميرينو، ساكا

تاريخ المواجهات

التقى ليفربول وآرسنال في 234 مباراة سابقة في مختلف البطولات، حقق خلالها "الريدز" الفوز في 89 مباراة، بينما انتصر "المدفعجية" في 81 لقاء، وحسم التعادل 64 مواجهة.

أما في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، فقد تواجها في 200 مباراة، فاز ليفربول بـ 79 منها، مقابل 67 انتصارًا لآرسنال، و54 تعادلًا.

سلاح الأرقام والتاريخ

رغم تفوق آرسنال من حيث القيمة التسويقية التي تبلغ 1.13 مليار يورو، مقارنة بـ 993 مليون يورو لليفربول، إلا أن الأخير يتفوق تاريخيًا، وخصوصًا في لقاءاته على "أنفيلد".

وتعود أول مباراة جمعت الفريقين إلى عام 1893، وانتهت بفوز كاسح لليفربول بنتيجة 5-0.

اللقب الـ20.. معادلة رقم مانشستر يونايتد

قاد محمد صلاح ورفاقه فريق ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ20 في تاريخه، معادلًا رقم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة، في موسم شهد تحطيم أرقام فردية وجماعية، أبرزها صدارة الهدافين واستقرار النتائج على ملعب "أنفيلد".